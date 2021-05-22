20 мая в РК вновь менее 600 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 20 мая в стране зарегистрирован 561 новый случай COVID-19. Число инфицированных немного сократилось после того, как оно превышало 600 в течение двух дней. Медики предупреждают о новом возможном росте заболеваемости в связи с распространением различных вариантов вируса и ростом числа очагов групповых заражений на фоне повышения активности населения с наступлением летнего сезона. Общее число заболевших с начала пандемии составило 134.678, включая 1.140 человек со штаммами COVID-19 из Великобритании, Южной Африки, Бразилии и Индии. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 6 человек, общее число умерших – 1.922 человека. По состоянию на конец суток 20 мая, одной дозой вакцины привиты 3.772.599 человек, или 7,3% населения. Полностью вакцинированы 1.482.842 человека, или 2,9% населения. За минувшие сутки выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 499 человек. Вылечились в общей сложности 124.158 человек.