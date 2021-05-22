Министр экологии РК приняла участие в министерской конференции Большой семёрки

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Министр экологии РК Хан Чжон Э приняла участие в конференции профильных министров Большой семёрки, которая проходила 20-21 мая в режиме видеоконференции. РК участвовала в данном мероприятии впервые в качестве гостя вместе с Австралией, Индией и ЮАР. Обращаясь к участникам конференции, Хан Чжон Э подчеркнула важность углеродной нейтральности в борьбе с изменением климата и утратой биоразнообразия, призвав все страны, в том числе, Большую семёрку, предпринять шаги для достижения этой цели. Министр подчеркнула, что второй саммит P4G по зелёному росту и устойчивому развитию, который состоится в Сеуле 30-31 мая, позволит подтвердить солидарность между промышленно развитыми и развивающимися странами для инклюзивного зелёного восстановления. По итогам конференции принята декларация. В ней зафиксирована решимость стран-участниц выполнять Парижское соглашение, восстановить утраченное биоразнообразие к 2030 году, увеличить средства, выделяемые на борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды. Этот документ будет учтён в декларации саммита Большой семёрки, который состоится с 11 по 13 июня.