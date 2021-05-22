Вакцина производства Moderna одобрена к использованию в РК

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Вакцина, разработанная американской фармацевтической компанией Moderna, продемонстрировала достаточную эффективность и безопасность, и рекомендована к использованию в РК. Как сообщили 21 мая в Корейском управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, комиссия экспертов пришла к выводу, что препарат подходит для вакцинации взрослых людей. Это четвёртая по счёту вакцина против COVID-19, одобренная для применения в РК, после вакцин AstraZeneca, Pfizer. и Johnson & Johnson. Результаты клинических испытаний вакцины Moderna с участием 28.207 человек показали, что эффективность вакцины в предотвращении заражения вирусом COVID-19 составила 94,1%, независимо от возраста или основных заболеваний. Правительство страны подписало контракт с Moderna на поставку вакцин для 20 млн человек, при этом часть доз поступит в страну до июня.