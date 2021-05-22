РК и США укрепляют сотрудничество в сфере вакцин

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22 мая по местному времени, в последний день визита в США президент РК Мун Чжэ Ин принял участие в мероприятии, посвящённом южнокорейско-американскому сотрудничеству в сфере вакцин. Речь идёт о церемонии подписания меморандумов о взаимопонимании между отечественными профильными компаниями и американскими фармацевтическими предприятиями. Меморандумы касаются проекта производства вакцин Moderna компанией Samsung Biologics, передачи технологий от американской Novavax южнокорейской SK Bioscience, а также совместных исследований мРНК-вакцины. Таким образом, сделан первый шаг в реализации договорённости о создании глобального партнёрства по вопросу вакцин, достигнутой в ходе саммита Мун Чжэ Ина и Джо Байдена. После церемонии южнокорейский президент вылетел в Атланту, где посетил завод южнокорейской компании SK Innovation по производству батарей для электромобилей. Глава государства прибудет на родину 23 мая по корейскому времени. По итогам поездки президента РК в США можно отметить, что лидеры двух стран договорились о развитии сотрудничества в разных направлениях, в том числе в вопросе выработки более гибкого подхода к северокорейской проблеме. Одновременно американская сторона вновь указала на стремление к сдерживанию Китая. Всё это говорит как о положительных результатах поездки, так и об обозначении сложных внешнеполитических задач, стоящих перед правительством РК.