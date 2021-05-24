Президент РК вернулся из поездки в США

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Вечером 23 мая президент РК Мун Чжэ Ин вернулся на родину по завершении четырёхдневного визита в США. 21 мая южнокорейский лидер встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. В ходе саммита была достигнута договорённость решать проблемы Корейского полуострова с помощью дипломатии, установить глобальное партнёрство по вакцинам, активизировать сотрудничество в цепочке поставок сырья и материалов для ключевых промышленных секторов, включая полупроводники и аккумуляторы. Мун Чжэ Ин также присутствовал на встрече руководителей отраслей производства автомобилей, полупроводников, аккумуляторов и вакцин из РК и США. 22 мая южнокорейская биофармацевтическая компания Samsung Biologics подписала соглашение о производстве на своём заводе вакцины против COVID-19 американского производителя Moderna. Очередная встреча президентов РК и США состоится на саммите Большой семёрки, который пройдёт 11-13 июня в Великобритании.