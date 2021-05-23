Саммит РК-США создал «достаточные» условия для диалога с Севером

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Состоявшийся на прошлой неделе южнокорейско-американский саммит создал «достаточные» условия для возобновления диалога с Северной Кореей. Об этом заявил 24 мая в радиоинтервью MBC министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён. В ходе саммита стало ясно, что диалог будет основан на соглашениях между Северной Кореей и США, достигнутых в Сингапуре. Это даёт возможность Сеулу, Пхеньяну и Вашингтону создать возможности для диалога и активно работать над улучшением отношений, - подчеркнул Ли Ин Ён. Он выразил надежду на то, что Северная Корея «изучит результаты южнокорейско-американского саммита и примет какое-то решение». В 2018 году северокорейский лидер Ким Чон Ын и тогдашний президент США Дональд Трамп встретились в Сингапуре, где достигли договорённости работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.