23 мая в РК 538 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 23 мая в стране зарегистрированы 538 новых случаев COVID-19. Рост числа инфицированных не превышает 600 второй день подряд, но органы здравоохранения связывают это исключительно с сокращением объёма тестирования в выходные дни. Медики предупреждают о возможном росте заболеваемости в связи с распространением новых вариантов вируса и ростом числа очагов групповых заражений на фоне повышения активности населения с наступлением летнего сезона. Общее число заболевших с начала пандемии составило 136.467. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 1.934 человека. Коэффициент смертности 1,42%. 23 мая карантинные органы сообщили о том, что коэффициент воспроизводства вируса составляет 1,04. Это означает, что каждый инфицированный передаёт вирус более чем одному человеку. Данный показатель превысил единицу впервые с середины апреля. По состоянию на конец суток 23 мая, одной дозой вакцины привиты 3 млн 790 тыс. человек, или 7,4% населения. Полностью вакцинированы 1 млн 740 тыс. человек, или 3,4% населения. По состоянию на утро 24 мая, зарегистрированы 24.366 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 95% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 153 вакцинированных умерли, однако прямая связь между смертью и действием вакцин не доказана. За минувшие сутки выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 546 человек. Вылечились в общей сложности 126.427 человек.