Исполнилось 12 лет со дня смерти экс-президента РК Ро Му Хёна

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23 мая исполнилось 12 лет со дня смерти Ро Му Хёна, который был президентом РК в 2003-2008 годах. Поминальная церемония состоялась на кладбище в деревне Понха-маыль в городе Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо. Среди участников церемонии были премьер-министр РК Ким Бу Гём, председатель правящей Демократической партии Тобуро Сон Ён Гиль, лидер парламентской фракции, исполняющий обязанности председателя оппозиционной партии Сила народа Ким Ги Хён, старший секретарь президента по политическим вопросам Ли Чхоль Хи, губернаторы ряда провинций, члены семьи бывшего президента. В своём выступлении Ким Бу Гём отметил, что Ро Му Хён стремился искоренить авторитаризм и регионализм в национальной политике. Нынешний президент страны Мун Чжэ Ин, который много лет был другом Ро Му Хёна, отправил цветы, которые были возложены на могилу.