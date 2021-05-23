Первая партия вакцины Moderna прибудет в РК на следующей неделе

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Партия вакцины против COVID-19, разработанной американской фармацевтической компанией Moderna, прибудет в РК в начале следующей недели. Как сообщил 24 мая на брифинге в Сеуле представитель Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Сон Ён Рэ, первые 55 тыс. доз вакцины должны быть доставлены в страну 31 мая. Вакцина Moderna, имеющая эффективность более 90%, одобрена для применения в РК на прошлой неделе при условии, что производитель представит окончательные результаты клинических исследований. Это четвёртая по счёту вакцина против COVID-19, одобренная для применения в РК, после вакцин AstraZeneca, Pfizer и Janssen. На прошлой неделе южнокорейская компания Samsung Biologics подписала с Moderna договор о производстве её вакцины, начиная с третьего квартала этого года.