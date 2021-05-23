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Экономика

Банк Кореи протестирует функциональность CBDC

Write: 2021-05-24 13:12:08Update: 2021-05-24 13:13:17

Банк Кореи протестирует функциональность CBDC

Photo : YONHAP News

24 мая Банк Кореи сообщил о своих планах протестировать функциональность CBDC (цифровой валюты центробанка) в рамках изучения потенциального внедрения новой криптовалюты. Выбранный на конкурсной основе оператор тестирования проверит, как CBDC функционирует в виртуальном пространстве. Ожидается, что тестирование начнётся в августе и продлится до июня следующего года. Будет проверено, может ли CBDC служить валютой для расчётов и денежных переводов, и могут ли держатели цифровой валюты использовать её для покупки товаров и услуг. Ранее в Банке Кореи заявили, что тестирование не обязательно приведёт к фактическому выпуску новой криптовалюты. Центральные банки ряда стран проводят исследования цифровых валют, чтобы подготовиться к падению спроса на наличные деньги и появлению криптовалют в частном секторе. Центральные банки Китая и Швеции активно готовятся к выпуску CBDC. 
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