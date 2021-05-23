Пандемия COVID-19 приводит к росту зависимости подростков от интернета и смартфонов

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По данным опроса, проведённого министерством по делам семьи и женщин среди 1 млн 270 тыс. учеников четвёртых классов начальных, первых классов средних и первых классов старших школ, в прошлом году возросла зависимость подростков от интернета и смартфонов. Это произошло главным образом из-за массового распространения удалённого обучения в условиях пандемии COVID-19. Как выяснилось, в опасности чрезмерной зависимости от смартфонов или интернета находятся 229 тыс. подростов. Это примерно столько же, что и в предыдущем году. Однако 30 тыс. из них оказались в чрезмерной зависимости, что на 2 тыс. человек больше, чем в предыдущем году. Из-за пандемии учащиеся проводят много времени за компьютерами и со смартфонами в руках, поскольку проводят дома гораздо больше времени, чем раньше, из-за жёсткого социального дистанцирования. В этой связи министерство планирует предоставлять консультации и специальные программы помощи подросткам с тяжёлой зависимостью.