Президент РК поручил принять меры по реализации итогов саммита РК-США

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Президент РК Мун Чжэ Ин поручил правительству и своей администрации принять необходимые меры по реализации договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося на прошлой неделе саммита с президентом США Джо Байденом. 24 мая глава государства провёл встречи с премьер-министром Ким Бу Гёмом и своими советниками, поручив им уделить особое внимание вопросам экономического сотрудничества, обеспечения вакцинами против COVID-19, укрепления южнокорейско-американского альянса и мирного процесса на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что результаты его визита в США превзошли ожидания. Как сообщил представитель президентской администрации, деталями сотрудничества между Сеулом и Вашингтоном по вакцинам и ключевым отраслям промышленности, таким как полупроводники и аккумуляторы, займётся специальная целевая группа.