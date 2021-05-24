Сеул окажет содействие диалогу между Северной Кореей и США

Photo : KBS News

Если потребуется, Сеул предпримет соответствующие шаги для облегчения диалога между Северной Кореей и США. Об этом заявил 24 мая в интервью KBS министр иностранных дел Чон Ый Ён. Комментируя результаты южнокорейско-американского саммита, он напомнил, что президент США Джо Байден выразил поддержку «межкорейскому диалогу, взаимодействию и сотрудничеству». Это означает, что у южнокорейской стороны есть реальная возможность для реализации своей политики в отношении Северной Кореи,- отметил Чон Ый Ён. Однако он отказался подробно описывать ход дискуссий или достигнутые договорённости между Сеулом и Вашингтоном о том, как решить ядерную проблему Северной Кореи, заявив, что было бы «неуместно» обнародовать эти детали. Министр добавил, что союзники заключили на саммите несколько очень важных соглашений о возобновлении мирного процесса на Корейском полуострове, подтвердив цель достижения полной денуклеаризации и прочного мира в регионе посредством дипломатии и диалога.