В РК три дня подряд менее 600 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 24 мая в стране зарегистрированы 516 новых случаев COVID-19. Рост числа инфицированных не превышает 600 третий день подряд, но органы здравоохранения связывают это исключительно с сокращением объёма тестирования в выходные дни, выражая обеспокоенность ростом числа инфекций за пределами столичного региона. Общее число заболевших с начала пандемии составило 136.983. Уровень воспроизводства вируса оценивается в 1,04. Это означает, что каждый инфицированный заражает как минимум одного человека. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 1.938 человек. Коэффициент смертности 1,41%. По состоянию на конец суток 24 мая, одной дозой вакцины привиты 3 млн 860 тыс. человек, или 7,5% населения. Полностью вакцинированы 1 млн 850 тыс. человек, или 3,6% населения. За минувшие сутки выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 566 человек. Вылечились в общей сложности 126.993 человека, или 92,7% всех заболевших.