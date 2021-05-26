Потребительские настроения в РК достигли в мае трёхлетнего максимума

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Настроения южнокорейских потребителей достигли самого высокого уровня почти за три года, поскольку экономика страны находится на пути восстановления. Как сообщили 25 мая в Банке Кореи, сводный индекс потребительских настроений за май составил 105,2 пункта, что на 3 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Это самый высокий показатель с июня 2018 года, когда индекс составил 106,3 пункта. Рост по сравнению с предыдущим месяцем продолжается пятый месяц подряд. Значение выше ста означает, что оптимистов больше, чем пессимистов. Субиндекс оценки населением текущих экономических условий составил в мае 85 пунктов, что на 8 пунктов превышает апрельский показатель. Индекс настроений в отношении будущих экономических условий, достиг 99 пунктов, увеличившись на 5 пунктов по сравнению с апрелем.