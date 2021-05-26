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В мире

США прорабатывают детали поставок вакцин южнокорейским военнослужащим

Write: 2021-05-25 10:55:53Update: 2021-05-25 10:56:48

США прорабатывают детали поставок вакцин южнокорейским военнослужащим

Photo : YONHAP News

Министерство обороны США прорабатывает детали поставок вакцин против COVID-19 южнокорейским военнослужащим, которые контактируют с вооружёнными силами США. Как сообщил 24 мая на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, тем самым выполняются указания главы Белого дома о поставках вакцин южнокорейским союзникам. Выступая 21 мая на совместной пресс-конференции с президентом РК Мун Чжэ Ином, президент США Джо Байден сказал, что 550 тыс. южнокорейских солдат, моряков и лётчиков проходят службу в тесном контакте с американскими войсками. США обеспечат их полную вакцинацию «ради них самих, а также ради американских сил».  Вакцины будут предоставлены «из американских запасов»,- отметил Джон Кирби. В настоящее время в США применяются три вакцины против COVID-19 - Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. 
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