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Политика

Китай критикует заявление президентов РК и США по Тайваню

Write: 2021-05-25 11:09:52Update: 2021-05-25 18:11:42

Photo : YONHAP News

Правительство Китая выражает «озабоченность» совместным заявлением, опубликованным 21 мая после встречи президентов РК и США Мун Чжэ Ина и Джо Байдена. Об этом сообщил 24 мая на брифинге в Пекине представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Он отметил, что Тайвань был впервые упомянут во время южнокорейско-американского саммита. В заявлении говорится, что президенты РК и США подчёркивают важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, выражая уважение к принципам международного права, включая свободу судоходства в Южно-Китайском море и за его пределами. Представитель МИД Китая подчеркнул, что Тайвань - это внутреннее дело Китая, и Пекин не потерпит посягательств на суверенитет страны со стороны внешних сил. Чжао Лицзянь заявил также, что каждая страна пользуется свободой судоходства в соответствии с международными законами, и в этой связи нет никаких конфликтов. 
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