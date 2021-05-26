Для экономических санкций против РК со стороны Китая нет оснований

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Прогнозы некоторых СМИ о том, что Пекин может ввести экономические санкции в отношении Сеула из-за договорённостей, достигнутых в ходе недавнего южнокорейско-американского саммита, являются «чрезмерно преждевременными». Об этом заявил 25 мая в интервью CBS представитель администрации южнокорейского президента Ли Хо Сын. «Настроение совсем не такое», - добавил он. В ходе саммита, состоявшегося на прошлой неделе, президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Джо Байден затронули вопрос морской безопасности вблизи берегов Китая. В совместном заявлении они отметили необходимость поддерживать мир и стабильность, уважать международное право, включая свободу судоходства в Южно-Китайском море и за его пределами. Они подчеркнули важность «сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе», не упомянув Китай. Некоторые наблюдатели выразили обеспокоенность тем, что Китай может ввести меры экономического возмездия, аналогичные принятым несколько лет назад в знак протеста против размещения на территории РК американских систем противоракетной обороны THAAD. Другой представитель администрации южнокорейского президента сообщил журналистам, что Сеул находится в контакте с Пекином.