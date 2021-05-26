Главы парламентов РК и России обсудили вопросы сотрудничества

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24 мая в Москве состоялась встреча спикера Национального собрания РК Пак Пён Сока и председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина. В ходе беседы Пак Пён Сок отметил, что РК придаёт важное значение связям с четырьмя державами, окружающими Корейский полуостров. При этом Россия стала первой страной, в которую он нанёс визит после избрания спикером Национального собрания. Пак Пён Сок предложил расширять экономическое сотрудничество двух стран в сфере технологий и производства вакцин против COVID-19. В свою очередь, Вячеслав Володин напомнил, что отношения двух стран отличаются «открытостью, доверительностью, базируясь на том фундаменте, который постоянно укрепляют президенты двух стран». Он выразил надежду на то, что все проблемы, связанные с пандемией, уйдут в прошлое. Участники встречи договорились активизировать межпарламентское взаимодействие на уровне профильных комитетов, а более серьёзные вопросы подробно обсуждать в рамках межпарламентской комиссии высокого уровня. Пак Пён Сок пригласил российских коллег посетить Сеул осенью этого года и провести первое заседание межпарламентской комиссии.