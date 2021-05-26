Компания Hyundai Motor приостановила работу завода в Индии из-за пандемии

Photo : YONHAP News

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor приостановил работу своего завода в штате Тамил Наду на юге Индии с 25 по 29 мая из-за быстро распространяющейся пандемии коронавируса. Как сообщил представитель компании, решение было принято после того, как двое рабочих были заражены COVID-19. После этого несколько рабочих устроили сидячую забастовку из-за опасений по поводу распространения вируса. Тамил Наду - один из наиболее пострадавших от пандемии штатов Индии. Другие зарубежные заводы Hyundai Motor продолжают работать, несмотря на продолжающуюся нехватку полупроводников. У компании 7 заводов в РК - 5 в Ульсане, один в Асане и один в Чончжу, а также 10 зарубежных заводов - 4 в Китае и по одному в США, Чехии, Турции, России, Индии и Бразилии. Их общая мощность составляет 5,5 млн автомобилей в год.