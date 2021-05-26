В 2020 году экспорт крупных компаний РК сократился на 7,3%

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По данным национального статистического и таможенного управлений РК, опубликованным 25 мая, зарубежные поставки крупных отечественных компаний составили в прошлом году 322,5 млрд долларов. Это на 7,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт продукции крупных нефтехимических компаний снизился на 23,2%, а транспортных компаний - на 10,8% в годовом исчислении. Экспорт компаний среднего бизнеса снизился на 0,3%, составив 93 млрд 300 млн долларов, а экспорт компаний малого бизнеса - на 4,4% до 95,5 млрд долларов. Общая сумма экспорта составила в 2020 году 512,5 млрд долларов, сократившись на 5,5% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году в стране насчитывалось 97.012 компаний-экспортёров, что на 0,4% меньше, чем в предыдущем году. Сокращение произошло впервые с 2010 года. Одновременно количество фирм-импортёров увеличилось на 3,2%, составив в конце прошлого года 198.890.