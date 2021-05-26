25 мая - Международный день пропавших детей

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Ежегодно 25 мая во всём мире отмечается Международный день пропавших детей. Как сообщили в министерстве здравоохранения и социального обеспечения и полицейском управлении РК, в течение 2020 года по всей стране зарегистрированы 19.146 заявлений о пропавших детях в возрасте до 18 лет. В 99,5% случаев пропавшие были найдены в кратчайшие сроки, но 36 случаев остаются нераскрытыми. В качестве профилактической меры полиция заранее регистрирует отпечатки пальцев детей, что помогает ускорить их розыск. В прошлом году число регистраций существенно сократилось из-за опасений личных контактов в условиях распространения COVID-19. Однако с вводом в действие специального приложения для смартфона нет необходимости лично посещать полицейский участок. Отпечатки можно зарегистрировать в приложении и направить их в участок по месту жительства вместе с фотографией ребёнка. В настоящее время в базе данных полиции хранятся личные данные 4 млн 466 тыс. детей в возрасте до 18 лет.