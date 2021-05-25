Три министра подвели итоги южнокорейско-американского саммита

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Правительство РК провело 25 мая в Сеуле брифинг по итогам визита президента страны Мун Чжэ Ина в США. В нём участвовали министр иностранных дел Чон Ый Ён, министр промышленности, торговли и энергетики Мун Сын Ук и министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль. В своём выступлении глава МИД отметил, что южнокорейско-американский саммит дал импульс возобновлению мирного процесса на Корейском полуострове, причём администрация Байдена поддержала диалог между Сеулом и Пхеньяном. Министр особо подчеркнул, что внутренние проблемы Китая, в том числе, права человека в этой стране, на саммите не затрагивались, учитывая особый характер отношений между двумя странами. Министр промышленности, торговли и энергетики Мун Сон Ук сказал, что Сеул и Вашингтон укрепили партнёрство в ключевых промышленных областях. Он добавил, что решение южнокорейских конгломератов инвестировать в США 40 млрд долларов позволяет отечественным производителям создать плацдарм для проникновения на американский рынок. Министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль подчеркнул важность сотрудничества в области вакцин. Он сообщил, что к началу июня будет создана специальная целевая группа по вакцинам и ключевым отраслям промышленности, таким как полупроводники и аккумуляторы.