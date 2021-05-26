РК инвестирует в возобновляемые источники энергии

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Правительство РК сообщило о планах к 2025 году вложить более 70 трлн вон (62,4 млрд долларов) в возобновляемые источники энергии, "зелёную инфраструктуру" и транспорт. Об этом заявил 25 мая вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в ходе Специальной сессии, посвящённой Новому зелёному курсу, в рамках глобального саммита по изменению климата и устойчивому развитию «Партнёрство для зелёного роста и глобальных целей 2030», или P4G. Министр отметил, что углеродная нейтральность во многих странах воспринимается не просто как способ борьбы с изменениями климата, а как движущая сила к новому росту. Он указал, что стратегии по изменению потребительских привычек и инвестиции в экологичную инфраструктуру помогают создавать новые цепочки ценностей, а также новые рабочие места. РК разработала «Стратегию достижения углеродной нейтральности к 2050 году», целью которой является ускорение перехода на низкоуглеродную и высокоэкологичную экономику. Министр подчеркнул, что углеродная нейтральность вызывает всесторонние изменения во всех областях экономики, а значит сейчас как никогда требуется прочная система её продвижения на всех уровнях общества.