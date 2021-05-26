РК и Индонезия расширяют сотрудничество в области электронного правительства

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25 мая в министерстве административного управления и безопасности РК сообщили о подписании с Индонезией меморандума о взаимопонимании по вопросу создания Центра сотрудничества в сфере электронного правительства. Согласно документу, в рамках данного проекта, рассчитанного до декабря 2023 года, РК будет делиться с Индонезией своими наработками в развитии системы электронного правительства. С этой целью в течение трёх лет в Индонезию будут направлены южнокорейские эксперты. Министр административного управления и безопасности Чон Хэ Чхоль выразил надежду на налаживание тесного сотрудничества и прочного доверия в рамках проекта, а также пообещал приложить все усилия поддержки отечественных ИТ-компаний в выходе на рынки Юго-Восточной Азии. Ранее в Индонезии уже принимался указ президента о продвижении системы электронного правительства посредством сотрудничества с РК до 2019 года. Также была создана необходимая инфраструктура. Нынешний меморандум, по сути, является возобновлением сотрудничества в этой сфере.