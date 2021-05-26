25 мая в РК более 700 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 25 мая в стране зарегистрированы 707 новых случаев COVID-19. Резкий рост числа инфицированных до двухнедельного максимума медики связывают с распространением групповых инфекций из-за увеличения числа случаев, источник которых не удаётся выявить. Общее число заболевших с начала пандемии составило 137.682. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.940 человек. Коэффициент смертности 1,41%. По состоянию на конец суток 25 мая, одной дозой вакцины привиты 3 млн 900 тыс. человек, или 7,7% населения. Полностью вакцинированы 1 млн 900 тыс. человек, или 3,8% населения. Зарегистрированы в общей сложности 25.303 случая осложнений после вакцинации, в том числе, 95,2% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 165 вакцинированных умерли, в том числе, 12 за минувшие сутки, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. За минувшие сутки выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 589 человек. Вылечились в общей сложности 127.582 человека, или 92,7% заболевших.