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Политика

Спецслужбы РК и США поддерживают сотрудничество по КНДР

Write: 2021-05-26 11:34:17Update: 2021-05-26 12:35:49

Спецслужбы РК и США поддерживают сотрудничество по КНДР

Photo : YONHAP News

26 мая директор Национальной службы разведки РК Пак Чи Вон отправился с визитом в США для детальной проработки ряда вопросов, которые были затронуты в ходе недавнего южнокорейско-американского саммита. Ожидается, что представители спецслужб двух стран обменяются мнениями о ситуации вокруг КНДР, которая пока сохраняет молчание относительно предложения США о возобновлении контактов. Стоит отметить, что Вашингтон уже завершил выработку политики по КНДР, а в ходе последнего саммита РК и США американский президент Джо Байден подчеркнул необходимость разрешения ядерной проблемы КНДР дипломатическим путём. В этой ситуации ожидается, что РК и США продолжат тесный обмен по СК. Ранее с 12 по 14 мая директор национальной разведки США Аврил Хейнс посещала РК для обсуждения обстановки на Корейском полуострове. 
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