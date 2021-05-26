Спецслужбы РК и США поддерживают сотрудничество по КНДР

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26 мая директор Национальной службы разведки РК Пак Чи Вон отправился с визитом в США для детальной проработки ряда вопросов, которые были затронуты в ходе недавнего южнокорейско-американского саммита. Ожидается, что представители спецслужб двух стран обменяются мнениями о ситуации вокруг КНДР, которая пока сохраняет молчание относительно предложения США о возобновлении контактов. Стоит отметить, что Вашингтон уже завершил выработку политики по КНДР, а в ходе последнего саммита РК и США американский президент Джо Байден подчеркнул необходимость разрешения ядерной проблемы КНДР дипломатическим путём. В этой ситуации ожидается, что РК и США продолжат тесный обмен по СК. Ранее с 12 по 14 мая директор национальной разведки США Аврил Хейнс посещала РК для обсуждения обстановки на Корейском полуострове.