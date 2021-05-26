Спикер парламента РК поблагодарил Россию за усилия по мирному урегулированию на Корейском полуострове

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Спикер Национального собрания РК Пак Пён Сок выразил благодарность российской стороне за поддержку политики Сеула по мирному процессу на Корейском полуострове. В ходе состоявшейся 25 мая в Москве встречи с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко он обратился к российской стороне с просьбой способствовать тому, чтобы Северная Корея вернулась за стол переговоров «для обеспечения мира на Корейском полуострове и совместного процветания Юга и Севера». Валентина Матвиенко в ответ подчеркнула, что Россия дорожит многогранными связями с РК и высоко ценит настрой её президента Мун Чжэ Ина на дальнейшее укрепление отношений с Москвой. Она подчеркнула, что реализация договорённостей, которые достигаются на уровне президентов, является приоритетной задачей в межпарламентском взаимодействии двух стран. Матвиенко выразила удовлетворение активным взаимодействием двух стран на различных международных площадках, в том числе, в рамках парламентского Азиатско-Тихоокеанского форума, председателем которого сейчас является РК.