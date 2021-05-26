Рождаемость в РК достигла нового рекордно низкого уровня

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По данным Национального статистического управления, в марте в РК родились в общей сложности 24.054 ребёнка, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Число новорождённых за месяц достигло нового рекордно низкого уровня с 1981 года, когда начался сбор соответствующих данных. За период с января по март этого года родились 70.519 детей, что на 4,3% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Общий коэффициент рождаемости - среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь – достигло нового рекордного минимума 0,84. Третий год подряд показатель составляет менее единицы. В марте в РК умерли 26.603 человека, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Это привело к сокращению численности населения страны на 2.549 человек. В марте зарегистрированы 16.763 брака, что на 13,4% меньше в годовом исчислении. Это самый низкий показатель за март с 1981 года, когда начался сбор соответствующих данных. За тот же период зарегистрированы 9.074 развода, что на 24,4% больше, чем в марте прошлого года.