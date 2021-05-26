Мун Чжэ Ин: Назначение посланника США по КНДР означает призыв к диалогу

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Назначив специального посланника по КНДР, администрация президента США Джо Байдена фактически сделала Пхеньяну предложение о возобновлении переговоров. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся 26 мая встречи c лидерами пяти политических партий, представленных в Национальном собрании. Подводя итоги южнокорейско-американского саммита, который прошёл 21 мая, Мун Чжэ Ин назвал одним из основных достижений то, что Сеул и Вашингтон пришли к единому мнению о необходимости продвижения корейского мирного процесса. Он отметил, что в совместном заявлении по итогам саммита его участники согласились с тем, что итоги межкорейского саммита в Пханмунчжоме и северокорейско-американского саммита в Сингапуре являются важными для денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин охарактеризовал достижение договорённости о снятии ограничений на дальность южнокорейских ракет как демонстрацию «прочности альянса» Сеула и Вашингтона. Он назвал отношения двух стран в целом как «всеобъемлющий альянс», охватывающий не только безопасность, но и такие вопросы, как экономика, вакцины против COVID-19, передовые технологии и изменение климата. Глава государства попросил лидеров политических партий принять активное участие в реализации договорённостей саммита. Во встрече приняли участие председатель правящей Демократической партии Тобуро Сон Ён Гиль, исполняющий обязанности председателя партии Сила народа Ким Ги Хён, председатель Партии справедливости Ён Ён Гук, председатель Народной партии Ан Чхоль Су и председатель Открытой демократической партии Чхве Гён Ук.