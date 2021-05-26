РК и Германия договорились сотрудничать в Индо-Тихоокеанском регионе

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РК и Германия предпримут совместные усилия для развития двусторонних отношений в сфере безопасности, чтобы стать ключевыми партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся 26 мая в Сеуле встречи министра обороны РК Со Ука и его коллеги из Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Глава Бундесвера наносит визит в РК впервые с 2007 года. Со Ук отметил, что две страны могут быть «оптимальными партнёрами для реализации общих интересов в регионе, учитывая их историю, геополитику и стратегические особенности». Он также выразил благодарность Германии за медицинскую помощь, оказанную Сеулу сразу после Корейской войны 1950-53 годов. Германский министр высказалась в поддержку мирного процесса на Корейском полуострове и пригласила своего южнокорейского коллегу посетить Берлин.