Доходы фермерских хозяйств достигли в 2020 году рекордного уровня

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Средний доход фермерского хозяйства достиг в прошлом году в РК рекордного уровня в 45 млн вон (40.300 долларов), благодаря правительственным субсидиям. Как сообщили 26 мая в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, эта сумма на 9,3% больше, чем в 2019 году, и на 10% больше по сравнению с 2018 годом. Каждое фермерское хозяйство получило в прошлом году от государства субсидии на сумму 14 млн 260 тыс вон (12.700 долларов), что на 27% больше, чем в предыдущем году. Средний доход от сельскохозяйственной деятельности составил 11 млн 820 тыс. вон (10.500 долларов), что на 15,2% больше, чем в 2019 году, благодаря усилиям правительства по стабилизации рыночных цен на основные продукты, включая рис. Однако из-за пандемии COVID-19 средняя прибыль от несельскохозяйственной деятельности, включая туризм, снизилась на 4,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 16 млн 610 тыс. вон (14.800 долларов).