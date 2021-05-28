В США высоко оценили стратегию РК по борьбе с COVID-19

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25 мая управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало анализ действий правительства РК по разработке, утверждению и внедрению мер диагностики COVID-19. В отчёте говорится, что стратегия южнокорейского правительства способствовала в апреле прошлого года успешному сдерживанию распространения инфекции и снискала признание во всём мире. В FDA пояснили, что данный отчёт был составлен с целью использования южнокорейского опыта в планировании мер сдерживания COVID-19. В нём отмечается, что подход правительства РК был основан на уроках, извлечённых из борьбы со вспышкой MERS в 2015 году. В частности, были вложены значительные средства в технологии диагностики инфекционных заболеваний, в результате чего частные компании смогли оперативно разработать диагностические устройства и начать их производство. Помимо этого, РК ввела механизм упрощённой выдачи разрешения на продажу тестовых наборов для применения в чрезвычайных ситуациях. Были также внесены поправки в законодательство, предоставляющие властям право на сбор личной информации при наличии подтверждённых и предполагаемых случаев заражения. В отчёте делается вывод, что важную роль в сдерживании распространения инфекции сыграли масочный режим, социальное дистанцирование, меры регулирования бизнеса и эффективные коммуникационные стратегии. В рейтинге устойчивости к COVID-19 за май агентства Bloomberg РК поднялась с шестого на пятое место в списке из 53-х стран. Впервые рейтинг был составлен в ноябре прошлого года. Тогда РК заняла четвёртое место.