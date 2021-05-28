Главы МИД РК и Казахстана обсудили двусторонние связи

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26 мая министры иностранных дел РК и Казахстана Чон Ый Ён и Мухтар Тлеуберди обсудили в телефонном разговоре вопросы двусторонних отношений. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, министры договорились активизировать сотрудничество в подготовке к мероприятиям, посвящённым 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться в следующем году. Они договорились также работать над расширением экономического сотрудничества. В частности, министр Чон Ый Ён выразил надежду на то, что две страны будут и впредь развивать взаимодействие на основе программы экономического сотрудничества под названием «Свежий ветер». Направленная на продвижение двусторонних инвестиций и торговли программа была утверждена в ходе визита президента РК Мун Чжэ Ина в Казахстан в 2019 году. Казахстанский министр отметил, что его страна ценит сотрудничество с РК, которая является её стратегическим партнёром, выразив надежду на расширение сотрудничества в различных областях.