РК присоединилась к программе «Артемида»

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РК подписала Соглашения Артемиды, регулирующие принципы сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Таким образом, Сеул стал десятым участником программы «Артемида», осуществляемой под руководством США. Об этом 27 мая сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе двустороннего саммита. Соглашения Артемиды — международное соглашение между правительствами стран, участвующих в пилотируемой космической программе НАСА по отправке людей на Луну «Артемида», финансируемой правительством США. Соглашение регулирует принципы сотрудничества и гражданской деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. В октябре 2020 года его подписали руководители восьми национальных космических агентств: США, Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Люксембурга, ОАЭ и Японии. Позже к программе присоединилась Украина. Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий надеется, что РК, став десятым участником программы, сможет в дальнейшем расширять сотрудничество с США в космической сфере и участвовать в различных программах освоения космоса. Активизация исследований космоса в синергии с разработкой ракет-носителей будет способствовать развитию космической отрасли в РК.