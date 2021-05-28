США будут решать северокорейские проблемы с помощью дипломатии

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США обеспокоены тем, что Северная Корея продолжает ядерную и ракетную программы, но будут решать проблемы с помощью дипломатии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в письменном отчёте, направленном 27 мая в подкомитет по ассигнованиям на оборону Палаты представителей Конгресса США. Он охарактеризовал ядерную программу и разработку Пхеньяном баллистических ракет как «растущую угрозу» не только для США, но и их союзников и партнёров. Вашингтон с помощью дипломатии будет работать над смягчением «дестабилизирующего и провокационного поведения» Северной Кореи, поддержанием мира и стабильности на Корейском полуострове,- подчеркнул Ллойд Остин. В свою очередь, председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК и США генерал Марк Милли заявил, что северокорейские баллистические ракеты представляют «реальную опасность» как для США, так и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Он напомнил, что Север не проявляет никаких признаков отказа от усилий по укреплению военного потенциала.