Саммит P4G завершится принятием Сеульской декларации

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31 мая – заключительный день работы саммита «Партнёрство для зелёного роста и глобальных целей до 2030 года» (P4G), который проходит в Сеуле в формате видеоконференции. В нём принимают участие около 70 глав государств и правительств, а также международных организаций. Девиз мероприятия - «Инклюзивное экологическое восстановление на пути к углеродной нейтральности». Выступая на церемонии открытия саммита, президент РК Мун Чжэ Ин объявил о планах Сеула расширить поддержку развивающихся стран, в том числе, в рамках официальной помощи в целях развития (ОПР), связанную с климатическими и экологическими проектами. Он объявил также о создании трастового фонда Нового зелёного роста объёмом 5 млн долларов в Глобальном институте зелёного роста. Мун Чжэ Ин подтвердил приверженность РК достижению цели перехода к нейтральному уровню выбросов углерода к 2050 году и прекращению официальной финансовой поддержки строительства новых зарубежных угольных электростанций. После церемонии открытия состоялась сессия лидеров, на которой были продемонстрированы видео-выступления участников. В их числе - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-госсовета Китая Ли Кэцян, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа. Они высказали единство взглядов на неотложность международного сотрудничества и солидарности для решения проблемы изменения климата, призвали к расширению разработки и использования возобновляемых источников энергии. 31 мая состоится «Диалог лидеров», после чего участники саммита примут итоговую Сеульскую декларацию.