В РК два дня подряд менее 500 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 30 мая в стране зарегистрированы 430 новых случаев COVID-19. Менее пятисот инфицированных регистрируются второй день подряд, но органы здравоохранения связывают это исключительно с сокращением объёма тестирования в выходные дни. Беспокойство вызывает также и то, что в 28% случаев не удаётся выявить источник заражения. Общее число заболевших с начала пандемии составило 140.340. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.959 человек. По состоянию на конец суток 30 мая, одной дозой вакцины привиты 5 млн 400 тыс. человек, или 10,5% населения. Полностью вакцинированы 2 млн 140 тыс. человек, или 4,2% населения. За минувшие сутки выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 442 человека. Вылечились в общей сложности 130.823 человека.