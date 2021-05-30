Пхеньян осудил снятие ограничений на дальность южнокорейских ракет

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31 мая Северная Корея осудила отмену Вашингтоном ограничений на дальность ракет Сеула, впервые отреагировав на результаты южнокорейско-американского саммита. «Этот шаг является ярким напоминанием о враждебной политике США по отношению к КНДР и их позорном двурушничестве», - говорится в заявлении агентства ЦТАК. «США, упорно называя меры, принятые КНДР для самообороны, нарушением резолюций ООН, предоставляют своим союзникам неограниченное право на разработку ракет. Они поглощены конфронтацией, несмотря на свои разговоры о диалоге», - отмечается также в заявлении. Попытки оказывать давление на КНДР в нём названы «серьёзной ошибкой», которая «может привести к острой и нестабильной ситуации на Корейском полуострове, технически находящемся в состоянии войны». Эксперты отмечают, что реакция Пхеньяна была достаточно сдержанной, поскольку критические замечания прозвучали от имени ЦТАК, а не правительства.