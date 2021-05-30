Правящая партия в одностороннем порядке утвердила кандидатуру нового генпрокурора

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31 мая правящая Демократическая партия Тобуро в одностороннем порядке утвердила кандидатуру Ким О Су на посту генерального прокурора. Парламентский комитет по законодательству и судебной системе, где депутаты от правящей партии имеют большинство, утвердил отчёт о результатах слушаний, состоявшихся 26 мая. Заседание комитета бойкотировалось депутатами от оппозиционной партии Сила народа, которые считают, что Ким О Су, который занимал должность заместителя министра юстиции при нынешней администрации Мун Чжэ Ина, не обладает политическим нейтралитетом, необходимым для избрания на пост генерального прокурора. Его также обвиняют в том, что, будучи адвокатом, он защищал физических лиц, обвиняемых в мошенничестве с инвестициями. Должность генерального прокурора остаётся в течение двух месяцев, после ухода в отставку Юн Сок Ёля. Депутат Ан Бён Гиль от партии Сила народа заявил, что утверждение кандидатуры Ким О Су без согласия оппозиции означает «игнорирование мнения народа».