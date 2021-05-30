Экспорт экологически чистых автомобилей Hyundai и Kia превысил с начала года 100 тыс. единиц

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По данным Корейской ассоциации автопроизводителей, опубликованным 31 мая, за период с января по апрель этого года компании Hyundai Motors и Kia Motor экспортировали в общей сложности 118.321 экологически чистый автомобиль. Это почти на 47% больше, чем за тот же период прошлого года. Hyundai экспортировала 65.909, а Kia - 52.412 экологически чистых машин. За первые четыре месяца этого года Hyundai Motors отгрузила за рубеж 43.550 гибридных автомобилей, что на 80,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Kia экспортировала почти 23 тыс. гибридных машин, что на 39,5% больше, чем в прошлом году. Что касается электромобилей, то Hyundai экспортировала 16.950 единиц, что примерно на 9% меньше, чем в прошлом году, в то время как Kia поставила за рубеж 22 .700 единиц, что вдвое больше, чем в прошлом году.