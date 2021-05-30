Одной дозой вакцины привиты 5,4 млн жителей РК

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 30 мая в стране зарегистрированы 430 новых случаев COVID-19. Между тем, темпы вакцинации увеличиваются, и общее количество привитых одной дозой вакцины составило 5 млн 400 тыс. человек, или 10,5% населения. В настоящее время в массовом порядке вакцинируются пожилые люди от 65 до 74 лет, а со следующей недели смогут приходить на прививки представители возрастной категории от 60 до 64 лет. В дополнение к вакцинам AstraZeneca и Pfizer уже на этой неделе будут представлены вакцины Moderna и Janssen. В частности, 55 тыс. доз вакцины Moderna, которыми можно привить 27.500 человек, прибудут в РК 1 июня. 5 июня ожидается поступление 1 млн доз вакцины Janssen для резервистов старше 30 лет и дипломатов. Для того, чтобы стимулировать вакцинацию населения и как можно скорее вернуть страну к нормальной жизни, для вакцинированных вводятся льготы. С 1 июня для полностью или частично привитых от COVID-19 снимаются ограничения на число участников встреч близких родственников, которое в настоящее время составляет максимум 8 человек. Начиная с июля, привитые первой дозой вакцины будут освобождены от обязательного ношения масок на открытом воздухе. Привитые двумя дозами будут освобождены от соблюдения запрета на участие в мероприятиях с числом участников более четырёх человек. Между тем, 69,2% участников опроса, который министерство здравоохранения и социального обеспечения провело совместно с министерством культуры, спорта и туризма, заявили, что уже сделали или собираются сделать прививку от COVID-19. Это на 7,8% больше, чем в прошлом месяце.