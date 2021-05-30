Большинство молодых южнокорейцев не хотят вступать в брак и иметь детей

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53% южнокорейцев в возрасте от 20 до 30 лет не поддерживают традиционные семейные ценности, не собираясь вступать в брак и иметь детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования 10.997 домашних хозяйств по всей стране, проведённого в сентябре прошлого года министерством по делам семьи и женщин. 54% респондентов из той же возрастной группы поддерживают развод и повторное вступление в брак, а 52,5% не считают обязательным наличие детей. При этом лишь 12,1% представителей возрастной группы старше 70 лет не считают обязательным вступление в брак, а 7,5% - наличие детей. В прошлом году на домохозяйства, состоящие из одного человека, приходилось 30,4% их общего числа, что на 4,9% больше, чем в 2015 году. Домохозяйства, состоящие из родителей и не состоящих в браке детей, составляли в прошлом году 31,7% всех домохозяйств, что на 12,5% меньше, чем в 2015 году. Что касается семейных ритуалов, то 48% молодых южнокорейцев до 30 лет считают желательным проводить традиционные праздники в кругу собственной семьи, без участия родителей. Лишь 13% считают, что нужно соблюдать традиции. 63,5% респондентов в возрасте от 20 до 30 лет выступают за отказ от церемонии подношений предкам. 53% южнокорейцев в возрасте от 20 лет положительно относятся к холостой жизни, а половина положительно относится к разводам, повторному браку и супружеской жизни без детей.