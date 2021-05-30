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Политика

РК разработает космические пусковые платформы

Write: 2021-05-31 15:17:50Update: 2021-05-31 15:18:45

РК разработает космические пусковые платформы

Photo : YONHAP News

После того, как США сняли ограничения на южнокорейские ракеты, будет начата разработка платформ для запуска космических ракет-носителей с воздуха и моря. Об этом говорится в отчёте министерства обороны РК, представленном 31 мая в Национальное собрание. Новые способы запуска космических ракет могут включать использование самолётов и судов. РК продолжит соблюдать международный режим нераспространения даже после истечения срока действия руководящих принципов, - говорится в отчёте. Южнокорейские и американские оборонные ведомства проводят совместные учения, руководствуясь принципом поддержания боеготовности. Что касается проведения учений во второй половине текущего года, то пока идёт обсуждение плана, учитывая обстоятельства и внешние факторы, включая  пандемию COVID-19, переход оперативного контроля южнокорейскими войсками в военное время к Сеулу, а также поддержку дипломатических усилий по денуклеаризации Корейского полуострова.
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