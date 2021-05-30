Минобороны РК выражает сожаление по поводу «грубых» высказываний Севера в адрес Мун Чжэ Ина

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Министр обороны РК Со Ук выразил сожаление по поводу «грубой» критики Северной Кореей президента РК Мун Чжэ Ина в связи с недавним снятием ограничений на разработку южнокорейских ракет. «Достойно сожаления то, что Северная Корея сделала грубые замечания в адрес главы государства», - сказал Со Ук, выступая 31 мая на заседании парламентского комитета по национальной обороне. Он отметил, что «это были в высшей степени неуместные замечания». Северная Корея осудила отмену Вашингтоном ограничений на дальность ракет Сеула, впервые отреагировав на результаты южнокорейско-американского саммита. «Этот шаг является ярким напоминанием о враждебной политике США по отношению к КНДР и их позорном двурушничестве», - говорится в заявлении агентства ЦТАК. Что касается Мун Чжэ Ина, то Север не согласился с его замечанием на пресс-конференции после саммита. Он сказал, что «с удовольствием информирует о прекращении действия руководящих принципов по ракетам». «Так отвратителен его неприличный поступок - попытаться уловить реакцию с той и с другой стороны, с нечистой совестью за то, что он сделал», - говорится в заявлении. Прежде чем выразить сожаление, министерство обороны отказывалось комментировать северокорейское заявление. Сожаление было выражено после неоднократных запросов оппозиционных законодателей.