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Правящая Демократическая партия Тобуро в очередной раз подвергла критике Японию за отказ убрать острова Токто с карты, опубликованной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио. По мнению представителя правящей партии, в Токио ошибочно полагают, что острова принадлежат Японии исторически и в соответствии с международным правом. Правящая партия отметила предвзятое отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к данной проблеме. Во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане МОК посоветовал убрать острова Токто с флага объединённой команды двух Корей после протеста Японии. Демократическая партия Тобуро осудила МОК за двойные стандарты, которые могут повредить репутацию международной организации. Оппозиционная партия Сила народа также выразила сожаление по поводу действий Токио. Её представитель заявил, что притязания на острова Токто наносят ущерб олимпийскому духу и двусторонним отношениям.