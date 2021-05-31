Саммит P4G завершился принятием Сеульской декларации

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31 мая завершил работу саммит «Партнёрство для зелёного роста и глобальных целей до 2030 года» (P4G). По его итогам была принята Сеульская декларация. В ней участники саммита признали, что климатический кризис является глобальной угрозой, оказывающей влияние не только на экологию, но и на экономику, социальные вопросы, безопасность и права человека. В качестве методов решения проблемы изменения климата указаны сдерживание темпов повышения температуры в пределах 1,5 градусов, ускорение процесса перехода на возобновляемые источники энергии и борьба с пластиковыми отходами в океане. В ходе «Диалога лидеров», состоявшегося перед закрытием саммита, президент РК Мун Чжэ Ин подчеркнул, что в решении проблем климатических изменений не может быть границ. По его словам, развитые и развивающиеся страны должны совместно работать в достижении углеродной нейтральности. В Саммите P4G приняли участие около 70 глав государств и правительств, а также международных организаций.