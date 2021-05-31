Участники саммита P4G договорились прилагать усилия к достижению углеродной нейтральности

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Участники саммита «Партнёрство для зелёного роста и глобальных целей до 2030 года» (P4G), завершившегося 31 мая в Сеуле, договорились прилагать усилия к достижению углеродной нейтральности за счёт «всеобъемлющего зелёного восстановления» после пандемии COVID-19. В мероприятии, проходившем в формате видеоконференции под девизом «Инклюзивное экологическое восстановление на пути к углеродной нейтральности», принимали участие около 70 глав государств и правительств, а также международных организаций. «Мы признаём климатический кризис неотложной глобальной угрозой, последствия которой выходят за рамки экологической повестки дня и включают экономические, социальные проблемы, проблемы безопасности и прав человека», - говорится в Сеульской декларации, принятой по итогам саммита. В документе зафиксирована договорённость укреплять международное сотрудничество в целях содействия «энергетическому переходу за счёт увеличения доли возобновляемых источников энергии». Среди конкретных мер упоминаются поэтапный отказ от существующих угольных электростанций и прекращение государственного финансирования строительства таких электростанций за рубежом, а также содействие использованию чистого водорода. Участники саммита согласились «с серьёзностью загрязнения морской среды и необходимостью глобальной солидарности для решения проблем, связанных с морским пластиком». «Мы принимаем к сведению, что океаны служат естественными поглотителями углерода, и будем прилагать усилия для повышения устойчивости океанов за счёт декарбонизации морского транспорта и предотвращения дополнительного загрязнения морской среды»,- отмечается в Сеульской декларации. Следующий саммит P4G состоится в 2023 году в Колумбии.