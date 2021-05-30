Южнокорейский экспорт вырос в мае на 45,6%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, опубликованным 1 июня, отечественный экспорт составил в минувшем месяце 50 млрд 730 млн долларов, что на 45,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный показатель является максимальным с августа 1988 года. Рост экспорта продолжается семь месяцев подряд. Поставки полупроводников увеличились на 24,5%, автомобилей - на 93,7%, нефтехимической продукции - на 94,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поставки в Китай возросли за тот же период на 22,7%, в США - на 62,8%, в Европейский Союз – на 62,8%, в Юго-Восточную Азию - на 64,3%. Улучшение показателей в автомобильной отрасли объясняется увеличением объёмов поставок экологически чистых автомобилей. Импорт составил в мае этого года 47 млрд 800 млн долларов, увеличившись на 37,9% в годовом исчислении, в результате чего профицит торгового баланса составил 2 млрд 930 млн долларов. Торговый баланс является профицитным 13 месяцев подряд. На фоне устойчивого восстановления экспорта Банк Кореи пересмотрел на прошлой неделе прогноз экономического роста страны на текущий год с 3% до 4%.