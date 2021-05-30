В РК три дня подряд менее 500 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 31 мая в стране зарегистрированы 459 новых случаев COVID-19. Число новых случаев инфекции менее 500 в день фиксируется три дня подряд впервые с конца марта. Органы здравоохранения внимательно следят за ситуацией, чтобы определить, связано ли это с сокращением числа тестов, либо со спадом пандемии. Вызывает беспокойство большое количество случаев, источник которых не удаётся выявить. Рост числа инфицированных с конца марта сохраняется в диапазоне от 400 до 700 без значительных признаков спада. Общее число заболевших с начала пандемии составило 140.799. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 1.963 человека. По состоянию на конец суток 31 мая, одной дозой вакцины привиты 11,3%, а полностью вакцинированы 4,2% населения. За минувшие сутки 640 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 131.463 человека.